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Haberler Galeri Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli enflasyon rakamları için gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli ve memurların maaş zammı belli olacak. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon rakamları ile maaşlar net olarak şekillenmiş olacak. İşte, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

Giriş Tarihi: 01.07.2021 18:09
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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

Emekliler Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere maaşlarına yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamları maaş zammını etkileyen en önemli faktör oluyor. Haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında maaş zammı belli olacak. Emeklilerin yanında memurlarında maaş zam oranı açıklanacak. Meraklı bekleyiş sürerken, "Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" soruları yanıt aranan konular arasında bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

TÜFE, ÜFE RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre haziran ayı enflasyon oranı kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Oranının belli olmasıyla birlikte emekli ve memurun maaşları da belli olacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans tarafından her ay enflasyın verilerine ilişkin beklenti anketi gerçekleştiriliyor. Belirli sayıda ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin haziran ayı tahminleri henüz sonuçlanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.

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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

MEMURA VE EMEKLİYE FARK KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.