Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli enflasyon rakamları için gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli ve memurların maaş zammı belli olacak. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon rakamları ile maaşlar net olarak şekillenmiş olacak. İşte, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu 2021? TÜFE, ÜFE rakamları ne zaman açıklanır? Dikkat çeken detay...