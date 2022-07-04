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Haberler Galeri Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?

Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?

Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu? TÜİK tarafından 2022 Haziran ayı enflasyon oranı bugün açıklandı. Memur ve emekli maaşı ile birçok kesimin maaşında etkili olacak Haziran ayı enflasyon oranının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay TÜFE'de bir önceki aya göre %2,98 artış gerçekleşmişti. Peki, 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 10:10
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Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?

Son dakika... Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 Haziran ayı enflasyon oranı saat 10.00'da açıklandı. 2022'nin ilk altı aylık enflasyon oranına göre, milyonlarca memur ve emekli ile birçok kesimin maaşında artış yapılacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

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Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

Detaylar geliyor...

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Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?
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Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?