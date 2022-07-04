Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu?

Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu? TÜİK tarafından 2022 Haziran ayı enflasyon oranı bugün açıklandı. Memur ve emekli maaşı ile birçok kesimin maaşında etkili olacak Haziran ayı enflasyon oranının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay TÜFE'de bir önceki aya göre %2,98 artış gerçekleşmişti. Peki, 2022 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne oldu? İşte son gelişmeler...