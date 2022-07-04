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6 aylık enflasyon rakamı açıklandı! Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 11:21
Enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Kim ne kadar zam alacak? SSk ve BAĞKUR emeklisinin enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emeklinin zam oranı ne oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli memur maaşı kaç lira oldu? Öğretmen, polis, hemşire, mühendis, araştırma görevlisi... Zamlı maaşları ne kadar oldu? Detayları A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi aktardı.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ENFLASYON FARKI YÜZDE 42,35 OLDU

MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU
MEMUR VE EMEKLİSİ YÜZDE 41,69; BAĞKUR EMEKLİSİ 42,35 ZAM ALACAK

ZAMLI MAAŞLAR 8 TEMMUZ'DA HESAPTA
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 9 BİN 721 TL, EMEKLİ MEMUR MAAŞI 6 BİN 85 TL

MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI 6 BİN 85 TL

MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU
EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ MAAŞI 4 BİN 687 TL

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