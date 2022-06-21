Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi için araştırmalar sürüyor. Her yıl iki defa verilen bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak ödeniyor. Bu tutarda artış yapılmayacağı merak edilirken, ödemelerin hangi tarihte yatacağı da gündemde. Peki, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek? İşte haberin detayları...