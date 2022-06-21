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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi için araştırmalar sürüyor. Her yıl iki defa verilen bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak ödeniyor. Bu tutarda artış yapılmayacağı merak edilirken, ödemelerin hangi tarihte yatacağı da gündemde. Peki, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2022 10:53
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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?

Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesinin yatacağı tarihi merak ediyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. Emekliler, temmuz ayında ikramiyenin yanı sıra enflasyon oranına göre zamlı aylıklarını alacaklar. Peki, bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.

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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin ise 4-8 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

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Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.