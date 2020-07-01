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Haberler Galeri Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Memur ve emeklilerin gözü haziran enflasyonuna çevrildi. Memurlar ve emekliler 2020 yılının 2. dönem zamlarını alacaklar. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına göre zamlanacak maaşlar ile ilgili detaylar merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Devlet memurları, aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Peki, 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:46
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Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaşları 2020 Haizran ayı enflasyon oranına göre zamlanacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre memur ile SSK ve Bağkur emeklilerin zamlı maaşları belirlenecek. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerini gözünü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirdi. Peki, 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte memur ve emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler...

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Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

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Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

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Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyon verileri belli olacak.