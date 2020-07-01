Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? Memur ve emeklilerin maaşları 2020 Haizran ayı enflasyon oranına göre zamlanacak. 6 aylık enflasyon verilerine göre memur ile SSK ve Bağkur emeklilerin zamlı maaşları belirlenecek. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerini gözünü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevirdi. Peki, 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte memur ve emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler...