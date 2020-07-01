ANA SAYFA
Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
Memur ve emeklilerin gözü haziran enflasyonuna çevrildi. Memurlar ve emekliler 2020 yılının 2. dönem zamlarını alacaklar. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına göre zamlanacak maaşlar ile ilgili detaylar merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Devlet memurları, aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Peki, 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 12:46
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13