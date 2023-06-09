Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2023 Asgari ücret ara zammı hangi tarihte açıklanacak?

"Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı, Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda işaret ettiği Temmuz 2023 asgari ücret zam görüşmeleri kapsamında merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl hem Ocak hem de Temmuz ayında zamlanan asgari ücret, bu yıl da merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? 2023 Asgari ücret ara zammı hangi tarihte açıklanacak?