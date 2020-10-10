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Emeklilere ek gelir müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklilerine eş-çocuk yardımı! Emekliye aile yardımı verilecek mi?

Milyonlarca emekliye ek gelir müjdesi geldi. Bilindiği üzere devlet memurlarına her ay aile yardımı ödeniyor. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. Bu ödemeler ocak ve temmuz aylarında zamlanıyor. Memurlar 2021 Ocak'ta aile yardımında yüzde 3 oranında zam beklerken, 2 çocuklu emekliler için de aile yardımı verilmesi talep ediliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aile yardımı verilecek mi? Emekli aile yardımı ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 10:34
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Emeklilere ek gelir müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklilerine eş-çocuk yardımı! Emekliye aile yardımı verilecek mi?

Emeklilere aile yardımı verilecek mi? Devlet memurları eşlerinin çalışmaması durumunda maaşa ek olarak aile yardımı alabiliyor. Memurların maaşlarının zamlanması ile birlikte aynı dönemde aile yardımı da artıyor. 2021 Ocak zammı ile memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da zamlanacak. Ocak zammı heyecanla beklenirken, emekliler de bu destekten faydalanmak istiyor. Peki, emeklilere aile yardımı verilecek mi? İşte son gelişmeler...

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Emeklilere ek gelir müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklilerine eş-çocuk yardımı! Emekliye aile yardımı verilecek mi?

MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR OLACAK?

2021 Ocak'ta memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Maaşların yanı sıra aile yardımının da yüzde 3 artması bekleniyor. Buna göre, eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya yükselecek.

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Emeklilere ek gelir müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklilerine eş-çocuk yardımı! Emekliye aile yardımı verilecek mi?

EMEKLİLERE AİLE YARDIMI VERİLECEK Mİ?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak. Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.

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Emeklilere ek gelir müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklilerine eş-çocuk yardımı! Emekliye aile yardımı verilecek mi?

Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşmeye taşınan bu talebin önümüzdeki ay yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında karara bağlanmasını bekliyor. Aile yardımı, hem memur hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri için talep ediliyor.

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Emeklilere ek gelir müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklilerine eş-çocuk yardımı! Emekliye aile yardımı verilecek mi?