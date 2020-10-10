Emeklilere ek gelir müjdesi! SSK Bağ-Kur emeklilerine eş-çocuk yardımı! Emekliye aile yardımı verilecek mi?

Milyonlarca emekliye ek gelir müjdesi geldi. Bilindiği üzere devlet memurlarına her ay aile yardımı ödeniyor. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez. Bu ödemeler ocak ve temmuz aylarında zamlanıyor. Memurlar 2021 Ocak'ta aile yardımında yüzde 3 oranında zam beklerken, 2 çocuklu emekliler için de aile yardımı verilmesi talep ediliyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aile yardımı verilecek mi? Emekli aile yardımı ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'de...