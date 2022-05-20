20 Mayıs 2022, Cuma
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları
Hazine ve Maliye Bakanlığı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi hakkında paylaşımda bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesi detaylarını ve kredi kullanım şartlarını açıkladı. Bakanlık vatandaşların konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korunacağını belirtti.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 20:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 20:38
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