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Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 0.89 0.99 faizli konut kredisi paketi hakkında paylaşımda bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesi detaylarını ve kredi kullanım şartlarını açıkladı. Bakanlık vatandaşların konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korunacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 20:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 20:38
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesine ilişkin yaptığı paylaşımda detaylara yer verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları

İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları:

Konut Finansman Paketleriyle vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşlarımızın çok uygun maliyetle konuta erişimlerini artırmak hedeflenmiştir.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları

Bu kapsamda; konut sahibi olmayan vatandaşlarımızın ilgili paketlerden faydalanmaları amacıyla kullandırım esasları belirlenmiş olup, bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları

İLK EVİM KONUT FİNANSMAN PAKETİ KULLANDIRIM ŞARTLARI

1-İlk evim konut finansman desteği 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek olup, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecektir.

2-Kredi desteği kamu bankalarımız tarafından vatandaşlarımızın ilk konut alımını desteklemek amacıyla verilecektir.

3-Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekmektedir.

4-Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paylaşımı! İşte düşük faizli konut kredisi kullanım şartları

5-Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

6-10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacaktır.

7-Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecektir.

8-Vatandaşlarımız bu paketten yalnıza bir kez yararlanabilecektir.