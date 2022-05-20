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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

Milyonların beklediği emekli ve memur zammı için detaylar belli olmaya başladı. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından hesaplamalar için ipuçlar gelmeye başladı. Temmuz zammı sonrasında 6 kalemde yeni maaşlar da açıklanmış olacak. Merkez Bankası'nın 'enflasyon beklenti anketi'ne göre hesaplanan rakamlar Temmuz enflasyon oranı yüzde 38'i aşacak. Hal böyle olunca," Emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2022 21:36
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Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı. TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre yeni rakamlar için ipuçları gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 31,71 olurken, hesaplanan rakamlara göre de 6 aylık enflasyon oranı ise 38'i aştı. Emekli Temmuz maaşı ile birlikte bir çok ödemi kalemi de değişmiş olacak. Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve hasta desteği ile 6 kalemde Temmuz zammı yapılacak. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

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Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

6 AYLIK ENFLASYON ORANI İLE TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 38'İ AŞABİLİR

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

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Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İLE YENİ ÜCRETLER BELLİ OLACAK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

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Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Gelirler de şöyle değişecek: