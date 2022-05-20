20 Mayıs 2022, Cuma
Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...
Milyonların beklediği emekli ve memur zammı için detaylar belli olmaya başladı. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından hesaplamalar için ipuçlar gelmeye başladı. Temmuz zammı sonrasında 6 kalemde yeni maaşlar da açıklanmış olacak. Merkez Bankası'nın 'enflasyon beklenti anketi'ne göre hesaplanan rakamlar Temmuz enflasyon oranı yüzde 38'i aşacak. Hal böyle olunca," Emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 21:36
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