Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre...

Emekli Temmuz maaşı 6 kalemde hesaplandı. TEFE-TÜFE 6 aylık beklenti anketine göre yeni rakamlar için ipuçları gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 4 aylık enflasyon oranı şimdiden yüzde 31,71 olurken, hesaplanan rakamlara göre de 6 aylık enflasyon oranı ise 38'i aştı. Emekli Temmuz maaşı ile birlikte bir çok ödemi kalemi de değişmiş olacak. Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve hasta desteği ile 6 kalemde Temmuz zammı yapılacak. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?