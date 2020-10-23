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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi geldi mi? İntibak zammı sonrası en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur.... Emekliye intibak müjdesi geldi mi? İntibak zammı sonrası en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur....
İntibak zammı sonrası en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı yaklaşık 13 milyon emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2021 yılı için artık sayılı günlerin gelmesi neticesinde emeklinin içinde yeni umut belirdi. 2000 yılı sonrası emekliler için intibak çalışmasının son durumu merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. İşte, emekliye intibak müjdesi geldi mi? Çalışma sonrasında en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur'lu vatandaşlar hakkında gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 20:00
Emekli intibak zammı hakkında yaşanan gelişmeler son günlerin en çok aranılan konuları arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, 2000 yılı öncesi emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından 2000 sonrası emekli olanlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Emekliler konuyla ilgili taleplerini yetkili mercilere iletiyor. Bakanlık tarafından 2000 sonrası emekli olanlar için çalışma yürütüldüğü biliniyor. Peki, intibak zammı sonrası en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON GELİŞMELER
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.