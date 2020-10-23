Emekliye intibak müjdesi geldi mi? İntibak zammı sonrası en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur....

İntibak zammı sonrası en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı yaklaşık 13 milyon emeklinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 2021 yılı için artık sayılı günlerin gelmesi neticesinde emeklinin içinde yeni umut belirdi. 2000 yılı sonrası emekliler için intibak çalışmasının son durumu merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışma yürütüldüğü biliniyor. İşte, emekliye intibak müjdesi geldi mi? Çalışma sonrasında en düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK ve Bağkur'lu vatandaşlar hakkında gelişmeler ahaber.com.tr'de...