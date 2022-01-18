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Haberler Galeri Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kur Korumalı TL Mevduatı" örnek senaryolarla anlattı. Bakanlık, kurun 10 lira, faizin yıllık yüzde 14 olduğu dönemde 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik, yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceklerine ilişkin 4 senaryoyu paylaştı. Peki yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Kur korumalı hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 18.01.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 15:56
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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Mevduat" hesabı uygulamasına ilişkin merak edilen soru ve yanıtları ile yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceğine ilişkin örnek senaryoları derledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" başlıklı yazıda, kimlerin başvurabileceği, dikkate alınacak kurların ne zaman ilan edildiği, hangi kurların esas alınacağı ve hesabın açılması/kapatılması gibi uygulamalara ilişkin bilgiler yer aldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo

Yazıda, "Kur Korumalı TL Mevduat" hesabı açılması durumunda, elde edilecek getiri örnek senaryolarla anlatıldı. Döviz kurunun 10 lira, kur korumalı hesap (KKH) faizinin yıllık yüzde 14 olduğu dönemde, 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak bir hesaba yönelik 4 örnek senaryo paylaşıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo

Öngörülen birinci senaryoya göre, hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo

İkinci senaryoya göre, hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 lira olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme verilmeyecek.