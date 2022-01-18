18 Ocak 2022, Salı
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: İşte 10 soruda kur korumalı mevduat! Hesabı olanlar için 4 senaryo
Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kur Korumalı TL Mevduatı" örnek senaryolarla anlattı. Bakanlık, kurun 10 lira, faizin yıllık yüzde 14 olduğu dönemde 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek bir hesaba yönelik, yararlanıcıların ne kadar getiri elde edeceklerine ilişkin 4 senaryoyu paylaştı. Peki yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Kur korumalı hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 18.01.2022 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 15:56
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