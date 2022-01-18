18 Ocak 2022, Salı
AGİ kadar destek verilecek! Hesaplamalar kalem kalem yapıldı! 2022 yılında o detaya dikkat! 638 liralık gelir vergisi...
AGİ kadar destek verilecek! Hesaplamalar kalem kalem yapıldı! 2022 yılında o detaya dikkat! 638 liralık gelir vergisi... 2022 yılına ait asgari ücret zam oranının açıklanmasının ardından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında yapılan düzenlemenin detayları merak ediliyor. Çalışan maaşlarında, bir vergi iadesi olan AGİ, 2022 yılı itibarıyla artık uygulanmayacak. Ancak bu hususta dikkat edilmesi gereken bir detay yer alıyor. Devlet vergi muafiyeti sağlayarak en yüksek AGİ kadar her çalışan için destek sağlayacak. Konu hakkında son gelişme ve detayları haberimizde yer alıyor. İşte, AGİ kalktı mı, devam ediyor mu?
Giriş Tarihi: 18.01.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 21:57
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