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Haberler Galeri 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

1.170 TL ne zaman verilecek? Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif yasalaştı. Teklife göre, ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacak. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartları araştırmaya başladı. Peki, 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 16.04.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 16:15
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1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Türkiye'de 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde önlemler artırıldı. Vatandaşı ekonomik açıdan rahatlatmak için hükümet ekonomik önlemleri hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda, ücretsiz izne ayrılanlara devlet aylık 1.170 TL destek verecek. Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif yasalaştı. Peki, 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

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1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

1.170 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde ye alacak.

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1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen Geçici 10. madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süre için bütün iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında yasaklanıyor.

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1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

Kanun yürürlüğe girdikten sonra işveren ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarına dayalı olarak fesih yapabilecek. İşverene fesih yerine işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınıyor. İşveren işçiden onay almadan ücretsiz izin uygulamasını başlatabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçilere kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaları halinde işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği öngörülüyor.

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1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU ZORUNLU MU?
Milliyet'in haberine göre, kanun ücretsiz izin için öncelikle kısa çalışmaya başvuru şartı aramasa da nakdi ücret desteği için ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçileri öngördüğünden, ücretsiz izin için kısa çalışmaya başvurunun bir ön şart olduğu iddia edilebilir.