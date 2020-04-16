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1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
1.170 TL ne zaman verilecek? Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren teklif yasalaştı. Teklife göre, ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacak. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartları araştırmaya başladı. Peki, 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.04.2020 16:06Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 16:15