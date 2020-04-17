BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu. Döküm tencerenin yanı sıra elektronik ürünler ve tekstil ürünleri bu katalogda dikkat çekenler arasında. BİM'in bu haftaki güncel indirim listesini sizler için derledik. Sizde sayfamızı inceleyerek en yeni indirimlerden haberdar olabilirsiniz. İşte BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL