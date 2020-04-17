17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM'de cuma günü indirimleri dolu dolu. Döküm tencerenin yanı sıra elektronik ürünler ve tekstil ürünleri bu katalogda dikkat çekenler arasında. BİM'in bu haftaki güncel indirim listesini sizler için derledik. Sizde sayfamızı inceleyerek en yeni indirimlerden haberdar olabilirsiniz. İşte BİM 17 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 09:30
  • 1
  • 36
BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 17 Nisan 2020 kataloğundaki indirimler satışa çıktı. Cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar için güncel indirimleri sayfamıza derledik. Televizyondan cep telefonuna, bisikletten akıllı saate, tencereden oyuncak çeşitlerine kadar birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin bu haftaki indirimlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? BİM'de cuma günü indirimleri neler? İşte 17 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

  • 2
  • 36
BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

• X-Reality PRO işlemci
• Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
• Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

  • 3
  • 36
BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Samsung
Galaxy A70 Cep Telefonu

• Ram: 6 GB
• Süper Hızlı Şarj: 25 W

  • 4
  • 36
BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

Corby
Smart Drone Zoom Pro CX007

• 6Axis stabilizasyon sistemi
• Headless mod ile kolay geri çağırma

  • 5
  • 36
BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

HP
HDMI Kablo