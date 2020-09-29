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Haberler Galeri Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

Emeklilerin yıllık kazançlarını arttırmak amacıyla birçok adım atıldı. Yeni emekliler en az bin 500 lira maaşla birlikte, yıllık 2 bin lira ikramiye ve en düşük 625 ya da 750 lira promosyona kavuşuyor. İsteyen kampanyalarla promosyonu 2 bin 550 liraya kadar çıkarıyor. Geçimini sağlamak için imkanlardan yararlanan emeklilere promosyon için banka seçerken dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 16:32
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Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

2021 emekliler için kazanç yılı olacak. Zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli için şimdi ek gelir zamanı. Emekli maaşı yanında ayrıca promosyon ve ikramiye ödemesi de yapılacak. Tutarlarda artış da gündemde. Peki emekli için ne kadar banka promosyonu ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak? Son yıllarda emeklilerin kazancını artıracak pek çok adım atıldı. Taban maaşın önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılması, bayram ikramiyeleri ve promosyon öne çıkan adımlardan....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

Emeklilere ek ödeme dahil aylık bin 500 liradan az ödeme yapılamıyor, yılda 2 kez bayram ikramiyesi ve 3 yılda bir banka promosyonu imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor..

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Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.

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Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

İLK ÖDEME YENİ YILDA

Maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanına kavuşuyor..

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Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

Seçilen bankaya göre promosyon tutarı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor. Yeni emeklilerin yıllık 2 bin lira ikramiye fırsatı da var. Ancak bu yılın ikramiye dönemi geride kaldı.