Emekliye 3’lü kazanç yolu açıldı! Emeklilere promosyon ve ikramiye ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Banka seçerken dikkatli olun!

Emeklilerin yıllık kazançlarını arttırmak amacıyla birçok adım atıldı. Yeni emekliler en az bin 500 lira maaşla birlikte, yıllık 2 bin lira ikramiye ve en düşük 625 ya da 750 lira promosyona kavuşuyor. İsteyen kampanyalarla promosyonu 2 bin 550 liraya kadar çıkarıyor. Geçimini sağlamak için imkanlardan yararlanan emeklilere promosyon için banka seçerken dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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