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Haberler Galeri 50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı... Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını takip ediyor. Diğer yandan bankaların sunduğu kampanyalar ile bütçeye göre kredi bulma imkanı artıyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleri ile vatandaşların ödemeleri daha kolay hale getirebiliyor. Kamu ve özel bankalardan bu yönde adımlar atılmaya devam ediyor. İşte, bankaların duyurduğu kampanyalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2021 19:30
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50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

Pandemi döneminde bankaların kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Kadın girişimci, çiftçi ve esnaflara destek olmak amacıyla bankaların kampanyaları bulunuyor. Bu süreçte geri ödemesi uzun vadede olan krediler özellikle tercih ediliyor. Çiftçiler 50 bin TL'ye ve 36 ay vadeye kadar tarım kredilerini şubeye gitmeden alabiliyor. Diğer yandan yeni iş kurmak isteyen vatandaşları cesaretlendirmek amacıyla bankaların sundukları fırsatlar bulunuyor. Uygun faizli ve vade seçenekli kredi fırsatlarını haberimizde derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

Türkiye İş Bankası, çiftçi müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir kredi ürününü kullanıma sundu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın İşCep veya İnternet Şubesi'nden yapılan "Anında Tarım Kredisi" başvuru talebi başvuru sırasında değerlendiriliyor ve onaylandıktan hemen sonra hesaplarına geçiyor. Çiftçiler 50 bin TL'ye ve 36 ay vadeye kadar tarım kredilerini şubeye gitmeden alabiliyor.

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50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, tarımın, artık sadece tarımsal üretimle ele alınabilecek bir konu olmaktan çıktığını belirterek, ziraat ve hayvancılığın çok ötesinde kompleks bir ekosistemi tanımladığını kaydetti.

Üretimin, finansmanın ve sürdürülebilirliğin yanı sıra inovasyon, dijitalleşme ve girişimciliğin de tarımın yapı taşları haline geldiğine dikkati çeken Şimşek, tarımın buralardan beslenerek kendine yeni alanlar yarattığını vurguladı.

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50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

Şimşek, teknolojideki yeniliklerin tarımda gittikçe daha fazla uygulama zemini bulduğunu ifade ederek, "Biz de teknoloji ve tarımın birleştiği noktada çiftçinin dönüşüm aşamalarını finanse ediyoruz. Kefilsiz ve teminatsız olarak çiftçilerin kullanımına sunduğumuz 'Anında Tarım Kredisi' ile tarımsal üretim süreçlerinde yaşanan hızlı dönüşüme finans tarafında aynı hızda karşılık vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

Yoğun emek gerektirmesinin yanında tarımsal üretimin en zorlu taraflarından birinin zaman yönetimi olduğunu aktaran Şimşek, "Anında Tarım Kredisi" ürününün ihtiyacı uçtan uca karşılayan bir uygulama olduğunu ve çiftçilerin işlerinin başından ayrılmadan kredi imkânından faydalanabildiğini bildirdi.