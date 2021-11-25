50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı...

50.000 TL anında hesaplara yatıyor! Şubeye gitmeye gerek yok! Kefilsiz, teminatsız 36 aya kadar vade imkanı... Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını takip ediyor. Diğer yandan bankaların sunduğu kampanyalar ile bütçeye göre kredi bulma imkanı artıyor. Uzun vadeli ödeme seçenekleri ile vatandaşların ödemeleri daha kolay hale getirebiliyor. Kamu ve özel bankalardan bu yönde adımlar atılmaya devam ediyor. İşte, bankaların duyurduğu kampanyalar...