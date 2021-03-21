112 günlük parası en az 8 bin 904 lira! İlk çocuk için 3 bin 550 TL alıyor! Başvuru için gereken şartlar...

112 günlük parası en az 8 bin 904 lira... İlk çocuk için 3 bin 550 TL alıyor. Devlet tarafından kendi işini kurmak isteyen kadınlara pek çok destek veriliyor. Bu kapsamda da başvuru şartları merak konusu oluyor. Kimisi izinle ilgili destekler sağlanırken bir kısmı da ödemelerle ilgili oluyor. KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kadınlara sağlanan destekleri aHaber canlı yayınında tek tek anlattı. İşte, konu hakkında tüm detaylar haberimizde...