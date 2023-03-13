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Haberler Galeri Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Emekli ve memur maaş zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Ocak ayında yüzde 30 zam alan milyonlarca emekli maaşlara yapılacak yeni zam oranını merak ediyor. Ocak ayında 6.65, Şubat ayında 3,15 oranında gelen enflasyon, bu oranın aşılacağının işareti kabul ediliyor. Yeni oranların gelmesinin ardından maaş hesaplamaları hız kazandı. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz ayı zamlı maaş hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:51
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Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Emekli, memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 30 zam oranıyla 2023 yılına başladı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ve Şubat ayı rakamları sonrasında Temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Bilindiği üzere emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranları ile zam miktarı uygulanıyor. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak açıklanmıştı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarında değişim yaşanacak. EYT ile emeklilik fırsatı yakalayan vatandaşlarda ilk zamlı maaşlarına kavuşacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli Temmuz zam maaş hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Gelecek 12 ay için enflasyon yüzde 30,75 olacağı öngörüsü yapılsa da daha ocak ayında 6.65, şubat ayında 3,15 oranında gelen enflasyon, bu oranın aşılacağının işareti kabul ediliyor. Şu ana kadar 2023'ün ilk yarısında sadece Ocak ve Şubat ayının enflasyon oranı açıklandı.


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Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Bu iki aylık oran 9,80. TCMB'nin şubat ayı piyasa katılımcı anketindeki enflasyon beklentisi 0,31 puan artarak 30,75 olarak gösterilmişti.

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Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Ocak ayında yüzde 30 zam alan memur ve memur emeklileri, Ocak ayının enflasyonunun 6,65, şubat ayının ise 3,15 çıkmasının ardından sıradaki 4 ayın enflasyon oranlarını bekliyor.

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Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 11 bin 848 lira olurken en düşük memur emekli aylığı da 7 bin 901 liraya yükselmişti.