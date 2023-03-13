Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...

Emekli, memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 30 zam oranıyla 2023 yılına başladı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak ve Şubat ayı rakamları sonrasında Temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Bilindiği üzere emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranları ile zam miktarı uygulanıyor. En düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak açıklanmıştı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaşlarında değişim yaşanacak. EYT ile emeklilik fırsatı yakalayan vatandaşlarda ilk zamlı maaşlarına kavuşacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli Temmuz zam maaş hesabı!