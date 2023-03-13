HaberlerGaleriSon veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...
Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...
Emekli ve memur maaş zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Ocak ayında yüzde 30 zam alan milyonlarca emekli maaşlara yapılacak yeni zam oranını merak ediyor. Ocak ayında 6.65, Şubat ayında 3,15 oranında gelen enflasyon, bu oranın aşılacağının işareti kabul ediliyor. Yeni oranların gelmesinin ardından maaş hesaplamaları hız kazandı. "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz ayı zamlı maaş hesabı!