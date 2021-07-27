Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİYOR?

Hizmet akdi ile çalıştırılanlar, muhtarlar, ticari ve tarımsal faaliyette bulunanlar, esnaf iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması durumunda çalışmadıkları her gün için ödenek alabilir. Çırak, staj yapan, mesleki eğitim gören öğrenciler, harp malulleri sigortalı olarak işyerinde çalıştığında iş kazası, meslek hastalığı sigortası kapsamında. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık ve analık sigortasından yararlanabiliyor.