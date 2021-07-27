HaberlerGaleriHastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor
Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kazaları, meslek hastalıkları neleri kapsıyor? İş kazası geçiren çalışan ödenek alabilir mi? İş görmezlik ödeneğini kimler alır? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren soruların yanıtı.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 07:30Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 07:30