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Haberler Galeri Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kazaları, meslek hastalıkları neleri kapsıyor? İş kazası geçiren çalışan ödenek alabilir mi? İş görmezlik ödeneğini kimler alır? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren soruların yanıtı.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 07:30
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Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

Milyonlarca çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı kapsamında "geçici iş göremezliği ödeneği, sürekli iş göremezlik geliri, ölen sigortalının hak sahibine gelir bağlanması, cenaze ödeneği" başta olmak üzere bir dizi sosyal haktan yararlanabiliyor. Kazada meslekte kazanma gücünü yüzde 10 veya daha fazla kaybedenlere "iş göremezlik geliri" sağlanıyor.

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Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

İşyerinde geçirilen, dıştan gelen etken olmadan meydana gelen kalp krizi, kadın sigortalının bebeğini emzirmek için eve giderken silahla yaralanması da iş kazası sayılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, iş göremezlik gelirinin kapsamı, vaka türlerine göre kimlere ödeneceği konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte, merak edilen 20 sorunun yanıtı:

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Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

Kısa vadeli sigorta kolları neler, geçici iş göremezlik ödeneği nasıl ödeniyor? İş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık sigortaları kısa vadeli sigortalar.

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Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

Geçici iş göremezlik, geçici olarak çalışmama haline deniliyor. Raporlu olunan dönemde yaşanan gelir kaybı geçici iş göremezlik ödeneği (rapor parası, istirahat raporu ücreti) karşılanıyor. Hesaplama, ödeme işlemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yürütülüyor.

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Hastalanana, kaza geçirene tazminat! Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? Milyonlarca çalışan bu hakları bilmiyor

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİYOR?
Hizmet akdi ile çalıştırılanlar, muhtarlar, ticari ve tarımsal faaliyette bulunanlar, esnaf iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması durumunda çalışmadıkları her gün için ödenek alabilir. Çırak, staj yapan, mesleki eğitim gören öğrenciler, harp malulleri sigortalı olarak işyerinde çalıştığında iş kazası, meslek hastalığı sigortası kapsamında. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık ve analık sigortasından yararlanabiliyor.