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Düğün takılarında vergi olur mu? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı

Yaz ayının gelmesiyle birlikte artan düğünler, takılan takılar akıllara "düğün takılarına vergi olur mu?" sorusunu getirdi. Yasaya göre düğün hediyelerinde vergi istisnası var ama düğün hediyesi otomobil olursa veya yüklü bir çeyiz verilirse durum değişiyor. İşte vergi muafiyetinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.07.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 11:43
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Düğün takılarında vergi olur mu? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı

Pandemi takı törenlerini de değiştirmişti… Geçen yaz okuduğum bir haberdi. Tekirdağ'daki bir düğünde, davetlilerle gelin ve damat arasındaki sosyal mesafeyi korumak için, takılar cansız vitrin mankenlerine takılmıştı.

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Düğün takılarında vergi olur mu? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı
Bu yaz da pandemi yasaklarının kalkmasıyla yine bir düğün ve hediye haberi okudum… Bu kez Amasya Taşova'dan bir düğün: 'Dedesinden torununa sıfır otomobil' Takı olsun, otomobil olsun...
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Düğün takılarında vergi olur mu? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı
Hürriyet'teki yazıda şu ifadeler yer aldı; Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelin ve damata verilen düğün hediyeleri sonuçta bir değer ifade ettiğinden yeni çiftler "Acaba bu hediyelerin vergisi var mı?" diye de soruyorlar.
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Düğün takılarında vergi olur mu? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı

İSTİSNA TANINIYOR
Normalde anne-babadan dededen, nineden, kardeşten dahi olsa alınan hediyeler (belirli tutarın üzerindeyse) vergisi de var.

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Düğün takılarında vergi olur mu? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı
Ancak düğünde takılan para, altın vb. hediyeler için Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİV) istisna tanıyor. Yasadaki ifadesiyle belirtirsek 'örf ve âdete göre verilmesi mutat (alışılmış) bulunan hediye, cihaz, yüz görümlüğü ve drahomalar' için istisna tanınıyor, vergisi istenmiyor. (VİV Kanunu Md. 4/c)