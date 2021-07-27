Düğün takılarında vergi olur mu? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı

Yaz ayının gelmesiyle birlikte artan düğünler, takılan takılar akıllara "düğün takılarına vergi olur mu?" sorusunu getirdi. Yasaya göre düğün hediyelerinde vergi istisnası var ama düğün hediyesi otomobil olursa veya yüklü bir çeyiz verilirse durum değişiyor. İşte vergi muafiyetinin detayları...