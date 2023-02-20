21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

"EYT ne olacak, son durum ne?" sorusu uzun zamandır merak ediliyor. Emekli olmak için yaş şartına takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesini bekliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından EYT ile ilgili son dakika paylaşımında bulundu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte, 21 Şubat EYT son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 08:49
  • 1
  • 17
21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

"EYT ne oldu, ne zaman çıkacak?" sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT düzenlemesi Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmişti. Emekli olmak için yaş şartına takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesini bekliyor. İşte, 20 Şubat EYT hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT NE OLACAK? NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadesini kullandı.

  • 3
  • 17
21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Meclis'in ilk gündem maddeleri arasında EYT düzenlemesi geliyor. EYT düzenlemesinin TBMM'nin çalışmalarına başlamasının ardından gündeme gelmesi bekleniyor.

  • 4
  • 17
21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT'nin Şubat ayında yasalaşması durumunda, EYT çerçevesinde emekli olacakların ilk maaşlarını Mart ayında almaları bekleniyordu. Bu durumda; EYT'nin Mart ayında yasalaşması, başvuruların Mart ayına kalacak olması nedeniyle ilk maaşların da Nisan ayında olması bekleniyor. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmişti.

  • 5
  • 17
21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete’de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı.