21 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? EYT ne zaman yasalaşacak?

"EYT ne olacak, son durum ne?" sorusu uzun zamandır merak ediliyor. Emekli olmak için yaş şartına takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesini bekliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından EYT ile ilgili son dakika paylaşımında bulundu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? İşte, 21 Şubat EYT son dakika gelişmeleri...