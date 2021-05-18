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Haberler Galeri Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

Hareketlenme başladı, rekor tazeledi. Bankaların adımı gecikmedi. 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi getirisi merak ediliyor. Bankada hesabı olan vatandaşlar mevduat faizi getirilerini yakından takip ediyor. Getirisi önceden tahmin edilen yatırım olarak görülen mevduat faizi için en yüksek veren bankalar merak ediliyor. Yatırımcıların merakla takip ettiği 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi getirilerini sizler için haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 18.05.2021 22:23
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Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

32 günlük 25.000 TL ve 50.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankada parası olan vatandaşlar yatırım yapmanın yolunu arıyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Yatırım yapmak isteyenler bu süreçte bankaların mevduat faizi oranlarını yakından takip ediyor. Vadeli mevduat faizi getirisinin en fazla tercih edilmesinin nedenleri arasında önceden tahmin edilebilir olarak görülmesidir. İşte, en fazla mevduat faizi getirisi sağlayan bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

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Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

32 GÜNLÜK 25.000 TL MEVDUAT FAİZİ KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?

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Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

32 GÜNLÜK 25.000 TL MEVDUAT FAİZİ KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?

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Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

32 GÜNLÜK 25.000 TL MEVDUAT FAİZİ KAÇ TL KAZANÇ SAĞLAR?