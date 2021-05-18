Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...

Hareketlenme başladı, rekor tazeledi. Bankaların adımı gecikmedi. 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi getirisi merak ediliyor. Bankada hesabı olan vatandaşlar mevduat faizi getirilerini yakından takip ediyor. Getirisi önceden tahmin edilen yatırım olarak görülen mevduat faizi için en yüksek veren bankalar merak ediliyor. Yatırımcıların merakla takip ettiği 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi getirilerini sizler için haberimizde derledik.