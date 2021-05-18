18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor. Emlak Vergisi'nin ilk taksiti için sayılı günler kaldı. Belediyeye ödenen vergilerde emekliler ve ev hanımları için de istisnalar bulunuyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. İşte, emlak vegisi ödemeleri için son detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 22:38
  • 1
  • 10
Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin mart ayında başlayan ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta bitiyor. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Ev sahipleri emlak vergisi için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Emlak vergisinden muaf tutulacak vatandaşlarda belli oldu. İşte, 2021 emlak vergisinden muaf tutulanların listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

Milyonlarca ev sahiplerinin belediyelere ödediği Emlak Vergisi'nde ilk taksitinin ödenmesi için son güne sayılı zaman kaldı.

  • 3
  • 10
Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

YENİ ASIR'DAN FARUK ERDEM'İN YAZISI:

Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor.

  • 4
  • 10
Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bu konuda çok soru alıyorum. Gelin bu soruların cevaplarına hep birlikte bakalım.

  • 5
  • 10
Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi, 1319 sayılı kanun gereğince taşınmazlardan yıllık olan dolaysız bir vergidir. Bu vergi, 1986 yılından beri belediyeler tarafından tahsil edilmektedir.