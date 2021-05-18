Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...

Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor. Emlak Vergisi'nin ilk taksiti için sayılı günler kaldı. Belediyeye ödenen vergilerde emekliler ve ev hanımları için de istisnalar bulunuyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. İşte, emlak vegisi ödemeleri için son detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 22:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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