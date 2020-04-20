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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memura Temmuz zammı ile birlikte çifte kazanç yolu açılıyor. Maaşlara yansıyacak artışın yanı sıra eş-çocuk desteği de artacak. Nisan ayı beklenti anketine göre, enflasyon zam oranı, yüzde 4.4'e çıkabilecek. Peki, bu artış yaşanırsa en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur aile yardımı ne kadar artacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:35
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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

2020 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Nisan ayı beklenti anketine göre, fark ile yüzde 4.4 zam olabilecek. Bu artış yaşanırsa eş-çocuk desteği ile birlikte memur maaşlarında artış yaşanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammlı ile memur aile yardımı ne kadar artacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 4.4 artışın yaşanması durumunda en düşük memur maaşı 3.517 liradan 3.671 liraya çıkacak.

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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

Eş yardımı 332 liradan 346,61 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,25, üstü için 36,52 liradan 38,13 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,11 liraya yükselecek.

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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

MEMUR / TABAN MAAŞ

Mevcut: 3.517,04 TL

%4 zamlı: 3.657,72 TL

%4.4 zamlı: 3.671,75 TL

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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ ARTACAK

Eş yardımı

Mevcut: 332,00 TL
%4 zamlı: 345,28 TL
%4.4 zamlı: 346,61 TL