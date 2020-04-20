En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?

2020 Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Nisan ayı beklenti anketine göre, fark ile yüzde 4.4 zam olabilecek. Bu artış yaşanırsa eş-çocuk desteği ile birlikte memur maaşlarında artış yaşanacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammlı ile memur aile yardımı ne kadar artacak? İşte konu ile ilgili detaylar...