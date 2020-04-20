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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
Memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memura Temmuz zammı ile birlikte çifte kazanç yolu açılıyor. Maaşlara yansıyacak artışın yanı sıra eş-çocuk desteği de artacak. Nisan ayı beklenti anketine göre, enflasyon zam oranı, yüzde 4.4'e çıkabilecek. Peki, bu artış yaşanırsa en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur aile yardımı ne kadar artacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:35
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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
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En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?