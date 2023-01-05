Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

2023 yılı MTV 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek MTV 1. taksit ödemesinde hangi aracın ne kadar ödeme yapacağı merak ediliyor. Model, tescil tarihi, motor silindir hacmi ve matraha göre değişiklik gösteren MTV tutarlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 MTV 1. taksit ödeme ve hesaplama nasıl yapılır? İşte MTV taksit ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...