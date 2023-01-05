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Haberler Galeri Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

2023 yılı MTV 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek MTV 1. taksit ödemesinde hangi aracın ne kadar ödeme yapacağı merak ediliyor. Model, tescil tarihi, motor silindir hacmi ve matraha göre değişiklik gösteren MTV tutarlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 MTV 1. taksit ödeme ve hesaplama nasıl yapılır? İşte MTV taksit ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:14
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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2023 yılı ödeme tutarları belli oldu. MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz'da gerçekleştiriliyor. 1 Ocak'ta başlayan MTV 1. taksit ödemesi 31 Ocak Salı günü sona erecek. Peki, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 MTV 1. taksit ödeme ve hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

MTV 1. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin 2023 yılı birinci taksit ödemesi 01 Ocak 2023 Salı günü sona erecek. İkinci taksit ise 01- 31 Temmuz'da yapılacak.

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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün

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Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? 2023 1. taksit MTV HESAPLAMA VE ÖDEME! Model, tescil, silindir hacmi ve matraha göre...

2023 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi.

Buna göre, 2023'te uygulanacak MTV ödemeleri şu şekilde: