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Haberler Galeri Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflsayon rakamları ve refah payının belli olmasının ardından maaş farklarının ne zamna yatacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Peki, Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:07
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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı açıklandı. Yüzde 30'luk zammın ardından yeni maaşlar ve farkların ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, zam farklarının hesaplara ne yatacağı sorgulanıyor.

Buna göre; Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.

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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 30 zam alacağını açıkladı.

Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 836 TL

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Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Önceki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 327 TL