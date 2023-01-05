Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı açıklandı. Yüzde 30'luk zammın ardından yeni maaşlar ve farkların ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Peki, emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?