05 Ocak 2023, Perşembe
Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?
Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 6 aylık enflsayon rakamları ve refah payının belli olmasının ardından maaş farklarının ne zamna yatacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından emekli ve memur maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Peki, Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı Emekli Sandığı zam farkları ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:07
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