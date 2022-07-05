Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Devlet, Aile Destek Programı ile 5 milyon haneye bir yılda 15 milyar TL'lik maddi destek sağlıyor. İlk ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağının açıklanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Bayram harçlığı niteliğinde olacak destek ödemesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.07.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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