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Haberler Galeri Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Devlet, Aile Destek Programı ile 5 milyon haneye bir yılda 15 milyar TL'lik maddi destek sağlıyor. İlk ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağının açıklanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Bayram harçlığı niteliğinde olacak destek ödemesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 09:30
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Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? 12 ay boyunca aylık olarak hesaplara yatırılacak Aile Destek Programı ödemelerinin detayları belli oldu. Geçtiğimiz günlerde başvuruların başlamasının ardından gözler ödemelere çevrildi. İlk ödemeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Bayram harçlığı niteliğinde olacak ilk ödemeleri bekleyen vatandaşlar, başvuru aşamasına ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

AİLE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Desteği Paketi'ne, e-Devlet ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapılabilecek.

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Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

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Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

DESTEK KAÇ KEZ VERİLECEK?

Destek 12 ay boyunca düzenli olarak verilecek.

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Hane başına 450-600 TL bayram harçlığı! Başvurular devam ediyor! Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...

DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.