Memura seyyanen zam yapılacak mı? 2022 Temmuz zammı sonrası memur maaşlarına ek zam var mı? Son açıklamalar...
Memura seyyanen zam var mı? Yılın ikinci altı ayında geçerli olacak yeni memur maaşları belli oldu. Dün açıklanan Haziran enflasyonunun ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. Böylece 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere memur maaşlarında yüzde 41,69 artış yapıldı. Bu gelişmelerin ardından memura ek zam yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, memura seyyanen zam yapılacak mı? 2022 Temmuz zammı sonrası memur maaşlarına ek zam var mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.07.2022
10:35 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
10:35
Memura seyyanen zam yapılacak mı? 2022 Temmuz zammı ile kamu görevlilerinin yeni maaşları belli oldu. Memur ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı. Zam sonrası en çok merak edilenlerden biri de seyyanen zam oldu. Konu hakkında son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, memura seyyanen zam yapılacak mı? 2022 Temmuz zammı sonrası memur maaşlarına ek zam var mı? İşte haberin detayları...
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MEMURA SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, küresel ve bölgesel krizlere rağmen kayıpları telafi etmeye ve alım gücünü yükseltmeye yönelik atılan kararlı adımların enflasyonun tek haneye düşeceği inancının korunmasını sağladığına dikkat çekerek,
"Nitekim, Temmuz ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından asgari ücrete yüzde 30 ara zam açıklaması; yaşanan fiyat artışlarının görüldüğünün ve devlet-millet iradesiyle 'yükselen enflasyon-düşen alım gücü' sarmalının son bulması için verilen mücadelenin göstergesidir.
Asgari ücret artışına bağlı olarak gelir vergisi muafiyet tutarlarındaki artış önemli olmakla birlikte, gelir vergisi matrahlarının da en az bu oranda arttırılması hem maaş/ücret artışının belli oranda geri alınmasını engelleyecek hem de yaşanan kayıpları bir nebze telafi edecektir. Gelir vergisi matrahında düzenleme yapılmasına ilave olarak, önümüzdeki 6 aylık süreçte enflasyon ve döviz kuru beklentileri/tahminleri/gerçekleri göz önünde bulundurularak aynı kayıpların yaşanmaması için yüzde 41,69 artışa ilave olarak seyyanen zam yapılmalı ve açılan makas daraltılmalıdır" ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN'DEN MEMUR ZAMMII VE SEYYANEN ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ortaya çıkan memur maaşlarındaki artışa dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, memur zammına ilişkin şunları söyledi:
"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Memur maaşına 300 ile 500 TL aralığında seyyanen zam yansıyacak. Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi. En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak. Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir."