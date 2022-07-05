Memura seyyanen zam yapılacak mı? 2022 Temmuz zammı sonrası memur maaşlarına ek zam var mı? Son açıklamalar...

Memura seyyanen zam yapılacak mı? 2022 Temmuz zammı ile kamu görevlilerinin yeni maaşları belli oldu. Memur ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı. Zam sonrası en çok merak edilenlerden biri de seyyanen zam oldu. Konu hakkında son açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, memura seyyanen zam yapılacak mı? 2022 Temmuz zammı sonrası memur maaşlarına ek zam var mı? İşte haberin detayları...