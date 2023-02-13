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Haberler Galeri 1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin detayları araştırılıyor. Peki zamlı aile destek ödemeleri ne zaman? Aile destek paraları hesaplara hangi gün yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 08:36
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1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

Şubat ayı aile destek ödemelerinin ne zaman yatacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Gündemdeki konular arasında yer alan aile destek ödemesi dar gelirli vatandaşlar destek amacıyla yatırılıyor. Her ay düzenli olarak ödenen aile destek ödemeleri şubat ayının hangi gününde yatacağı açıklandı mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ERKEN YATACAK MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin ardından memur maaşlarının erken yatacağı açıklandı. Açıklmanın ardından sosyal yardım ödemelerinin öne çekilip çekilmeyeceği araştırılmaya başladı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

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1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

AİLE DETSK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

* Türk vatandaşı olmaması,

* Mavi Kart sahibi olması,

* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

* 18 yaşından küçük olması,

* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.