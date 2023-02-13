1.250-1.100-950-850 TL ödemeler başladı mı? Aile Destek Paraları erken yatacak mı? Şubat ayında zam gelecek mi? Aile Destek başvurusu nasıl yapılır?

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin detayları araştırılıyor. Peki zamlı aile destek ödemeleri ne zaman? Aile destek paraları hesaplara hangi gün yatacak?