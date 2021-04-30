Bu ay hesaplara yatıyor! Emekliye 1.100 TL! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş sürerken Başkan Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Ramazan Bayram'a sayılı günler kala emekli ikramiyelerinin 1.100 liraya çıkarıldığı açıklandı. 2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir olmaya devam ediyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.04.2021
15:42
Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış müjdesi geldi. Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre artacak emekli ikramiyesi bu yıl 1.100 TL oldu. Bayram ikramiyeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları...
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BAYRAM İKRAMİYESİ 1.100 TL OLDU
Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL oldu. AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin
"Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1.000 + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah 1.100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz"
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELTİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çalışırken bildirilen prime esas kazanç, emekli maaşını belirleyen en önemli kriter. Yani brüt maaşın yüksek olması emekli olununca maaşın yükselmesinde etkili oluyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.