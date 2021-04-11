Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

Halkbank'tan müjde... Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuluyor. Ve sonunda belli oldu. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Kamu Bankası olan Halkbank çok güzel faiz oranları ve vade seçenekleri ile yatırımcı destek kredilerini sağlamaya devam ederken çeşitli isimler ile de kadın girişimci destek kredilerini bu yılda karşılamaya devam etmektedir. Halkbank sıfır faizli kredi fırsatı için detaylar belli oldu. İşte, Halkbank 6 ay ödemesiz 225 bin TL kredi detayları...