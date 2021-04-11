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Haberler Galeri Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

Halkbank kendi işini kuracak kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesi 36 ay vade ile 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kadın girişimcilere finansman desteği sağlamak ve cesaretlendirmek amacıyla sağlanan kredi desteğinden yararlanmak için başvuru şartları belli oldu. Kredi başvurusu Halkbank şubelerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi başvuru şartları...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 16:54
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Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

Halkbank'tan müjde... Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuluyor. Ve sonunda belli oldu. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Kamu Bankası olan Halkbank çok güzel faiz oranları ve vade seçenekleri ile yatırımcı destek kredilerini sağlamaya devam ederken çeşitli isimler ile de kadın girişimci destek kredilerini bu yılda karşılamaya devam etmektedir. Halkbank sıfır faizli kredi fırsatı için detaylar belli oldu. İşte, Halkbank 6 ay ödemesiz 225 bin TL kredi detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

SIFIR FAİZLİ KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

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Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

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Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.

KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankamıza sunan, kredi başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.