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Halkbank’tan müjde! Tam 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi fırsatı! Ve sonunda belli oldu...
Halkbank kendi işini kuracak kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesi 36 ay vade ile 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Kadın girişimcilere finansman desteği sağlamak ve cesaretlendirmek amacıyla sağlanan kredi desteğinden yararlanmak için başvuru şartları belli oldu. Kredi başvurusu Halkbank şubelerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 16:54
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