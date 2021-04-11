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Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyeleri ve maaşlar hakkında beklenen son dakika açıklaması geldi. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için ödeme rotası belli oldu. Emeklilerin yanısıra dul ve yetimlerde ödemeden yararlanacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

Giriş Tarihi: 11.04.2021 17:20
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı için gelecek ikramiye açıklamasını beklerken, konuyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. İkramiyeler; SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödenecek. İşte, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

NE KADAR ÖDENECEK?

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramında 1.000'er lira ikramiye alacak. Dul ve yetimlere aylık oranında ödeme yapılacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

2 AYLIK ALANLAR NE YAPAR?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenecek.