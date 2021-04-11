Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Detaylar belli oldu! Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli bayram ikramiyeleri ve maaşlar hakkında beklenen son dakika açıklaması geldi. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için ödeme rotası belli oldu. Emeklilerin yanısıra dul ve yetimlerde ödemeden yararlanacak. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek?