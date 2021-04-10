Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...

Hiç evi olmayan ve maddi açıdan sıkıntı çekenler için devletten barınma dayanakları kapsamında yardımlar devam ediyor. Bu destek kapsamında en çok dikkat çekenlerden biri de prefabrik konut yardımı! Prefabrik konut alacaklar için başvuru yapılması halinde 30.000 TL'ye kadar para desteği veriliyor. Sıfır prefabrik evlerin yanı sıra ikinci el prefabrik ev piyasası da vatandaşların uygun fiyata ev bulmasına olanak sağlıyor.