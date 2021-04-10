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Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...

Ev alma hayali kuranlara müjdeli haber geldi. Konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ev alma hayalini erteleyen vatandaşlar, uygun ev kampanyalarını yakından takip ediyor. Salon m2 uzunluğu, mutfak genişliği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi birçok özelliği isteğe göre yapılan prefabrik evlerde birçok fırsatlar bulunuyor. Hiç evi olmayanlar için devletten barınma dayanakları kapsamında destek alınabiliyor. Prefabrik konut yardımına başvuranlar belirli şartları taşımaları durumunda 30.000 TL'ye kadar para yardımı alabiliyor. Uygun fiyatlı olması nedeniyle prefabrik evlere rağbet arttı.

Giriş Tarihi: 10.04.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 17:28
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Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...

Hiç evi olmayan ve maddi açıdan sıkıntı çekenler için devletten barınma dayanakları kapsamında yardımlar devam ediyor. Bu destek kapsamında en çok dikkat çekenlerden biri de prefabrik konut yardımı! Prefabrik konut alacaklar için başvuru yapılması halinde 30.000 TL'ye kadar para desteği veriliyor. Sıfır prefabrik evlerin yanı sıra ikinci el prefabrik ev piyasası da vatandaşların uygun fiyata ev bulmasına olanak sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...

PREFABRİK EV FİYATLARI NE KADAR?

75 m2 2+1 71.900 TL

100 m2 3+1 94.900 TL

126 m2 3+1 144.900 TL

150 m2 4+1 149.900 TL

Prefabrik ev fiyatlarında en büyük etkenlerden biri de evin büyüklüğü. Evlerin katları arttıkça fiyatları da yükseliyor. Yapı için kullanılan malzeme de ev fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Örneğin çelik konstrüksiyon uzun ömürlü prefabrik evlerde fiyatlar daha da artar.

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Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...

2+1 PREFABRİK EVLER İÇİN FİYAT TABLOSU

* 55 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 70 bin TL.

* 70 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 78 bin TL ile 80 bin TL arasında.

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Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...

* 75 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 85 bin TL seviyesinde.

* 100 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 109 bin TL ile 112 bin TL arasında.

* 120 metrekare 2+1 bir prefabrik ev ortalama 125 bin TL ile 135 bin TL arasında.

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Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...

PREFABRİK EVLERE DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

Devlet prefabrik ev yapacak olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış konusu olurken prefabrik ev yapımı için verilen 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu.