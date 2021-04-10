HaberlerGaleriEv alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...
Ev alacaklara güzel haber! 30.000 TL'si devletten! 80.000 TL'ye prefabrik ev fırsatı! İşte şartlar...
Ev alma hayali kuranlara müjdeli haber geldi. Konut fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ev alma hayalini erteleyen vatandaşlar, uygun ev kampanyalarını yakından takip ediyor. Salon m2 uzunluğu, mutfak genişliği, tuvalet, banyo, çatı katı gibi birçok özelliği isteğe göre yapılan prefabrik evlerde birçok fırsatlar bulunuyor. Hiç evi olmayanlar için devletten barınma dayanakları kapsamında destek alınabiliyor. Prefabrik konut yardımına başvuranlar belirli şartları taşımaları durumunda 30.000 TL'ye kadar para yardımı alabiliyor. Uygun fiyatlı olması nedeniyle prefabrik evlere rağbet arttı.
Giriş Tarihi: 10.04.2021 17:28Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 17:28