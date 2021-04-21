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Haberler Galeri Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...

Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...

Halkbank'tan 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı açıklandığı günden itibaren oldukça ilgi görüyor. Kadınların iş hayatına katılması ve istihdamının artırılması amacıyla sağlanan kredi fırsatı için başvuru şartları belli oldu. 225 bin TL'ye kadar kredi için detaylar resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başvurular Halkbank şubelerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi imkanı için şartlar...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 18:40
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Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...

Halkbank'tan müjde geldi. Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı. Ve sonunda açıklandı. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Pandemi döneminde sunulan uygun kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 225 bin TL'ye varan kredi fırsatı Halkbank şubelerinde kolaylıkla yapılabiliyor. Halkbank tarafından sunulan sıfır faizli kredi fırsatı için detaylar resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte, Halkbank 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...

SIFIR FAİZLİ KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

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Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

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Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.

KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankamıza sunan, kredi başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.