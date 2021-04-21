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Halkbank'tan müjde geldi! Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve sonunda açıklandı...
Halkbank'tan 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı açıklandığı günden itibaren oldukça ilgi görüyor. Kadınların iş hayatına katılması ve istihdamının artırılması amacıyla sağlanan kredi fırsatı için başvuru şartları belli oldu. 225 bin TL'ye kadar kredi için detaylar resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Başvurular Halkbank şubelerinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi imkanı için şartlar...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 18:40
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