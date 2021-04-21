Halkbank'tan müjde geldi. Ortalama 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı. Ve sonunda açıklandı. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Pandemi döneminde sunulan uygun kredi kampanyaları vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 225 bin TL'ye varan kredi fırsatı Halkbank şubelerinde kolaylıkla yapılabiliyor. Halkbank tarafından sunulan sıfır faizli kredi fırsatı için detaylar resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte, Halkbank 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi detayları...