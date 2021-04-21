21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Mart ayı sonunda sona ereceği açıklanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işveren ve çalışanları yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili alınan son kararı açıkladı. Bu gelişmelerin ardından konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 15:50
  • 1
  • 10
Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonunda biteceğini açıklamıştı. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Erdoğan, mart ayında sona ermesi beklenen kısa çalışma ile ilgili yeni kararlar alındı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık."

  • 3
  • 10
Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİYLE ÇALIŞANLARA 32 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Kısa çalışma ödeneği kapsamında, 2020'nin Mart ayından bu yılın şubat ayı sonuna kadar 3,7 milyon çalışan için 32 milyar lira ödemede bulunuldu.

  • 4
  • 10
Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.

  • 5
  • 10
Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.