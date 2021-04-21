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Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı
Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Mart ayı sonunda sona ereceği açıklanan kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işveren ve çalışanları yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili alınan son kararı açıkladı. Bu gelişmelerin ardından konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 15:50
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