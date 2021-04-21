Beklenen açıklama: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 KÇÖ süresi ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.