Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM



İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.