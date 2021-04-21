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Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?
SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri ile derin nefes alıyor. Maaşlara göre ödenen promosyonlar için bankalar adeta yarışa girdi. Emekli promosyonu için miktar 1750 TL'ye kadar artış gösteriyor. Ödemeden sadece emekliler değil, dul ve yetimlerde yararlanabiliyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi promosyon tutarları...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 20:09
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