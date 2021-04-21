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Haberler Galeri Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli promosyon ödemeleri ile derin nefes alıyor. Maaşlara göre ödenen promosyonlar için bankalar adeta yarışa girdi. Emekli promosyonu için miktar 1750 TL'ye kadar artış gösteriyor. Ödemeden sadece emekliler değil, dul ve yetimlerde yararlanabiliyor. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi promosyon tutarları...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 20:09
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Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini zamlı şekilde alacak. Emekliler mayıs ayının ilk haftasında enflasyon farkında oluşan zamla birlikte ikramiye ödemelerini cebine koyacak. Diğer bir zam haberide bankalardan gelmeye devam ediyor. 3 yıllık taahhüdü dolan ve yeni emekli olanlar promosyon ödemesi alabilecek. Emekliler maaşlarını aldıkları bankadan ikinci promosyon ödemelerini almaya başladı. İşte, en fazla promosyon ödemesi yapan bankalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

Emekli maaşlarının yattığı bankalar, emeklilere ikinci promosyonu ödemeye başladı. Buna göre; maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olana 625 lira, 2.500 lira üstü olana da 750 lira tutarında promosyon ödeniyor. Bunlar taban tutarlar. Özel bankalar isterse belirlenenden daha fazla promosyon tutarı verebiliyor.

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.

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Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR

Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.

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Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

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Emekliye müjde! 1600'e de var 2250'ye de! SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonları ne kadar?

ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME

Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarışta. Emeklilerin maaş müşterisi olmasını sağlamak için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Bunlardan bir yenisi ise Garanti BBVA tarafından hayata geçirildi. Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor. Emekli maaşını Garanti'ye taşıyanlardan EFT ve have ücreti de alınmıyor.