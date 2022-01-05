30 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı'na da giden yolun kısalacağı Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri'nin yapımı tamamlandı. 30 dakikada gidilebilen yolu 3 dakikaya düşürecek olan dev proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Ocak günü açılacak.
Giriş Tarihi: 05.01.2022
15:03
Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Prof Dr. Teoman Duralı'nın adının verildiği tüneller ve sahil yolu projesinin yapımı tamamlandı. 22 Ocak tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle açılması beklenen proje ile Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol; 5,7 kilometreye düşecek.
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Kilimli ilçesi başta olmak üzere Filyos Limanı'na da giden yol proje ile kısalmış olacak. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Prof Dr. Teoman Duralı Tünelleri Gazipaşa Caddesi'ndeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor.
44 yıldır dolmuş şoförü olarak çalıştığını anlatan Cengiz Şen, "Zonguldaklı olarak çok memnunuz. Ben 1978 yılından beri şoförlük yapıyorum. Gerçekten gurur duydum. Buranın eski hali berbattı. Böyle güzelliği görmek bizi onore etti. Görüşü ne olursa olsun herkesin buna şükran duyması gerekiyor.
Eskiden 30 dakika sürüyordu Kilimli'ye gitmek. Şimdi 5 dakikada gidiliyor. Cumhurbaşkanı gelecekmiş. Memnun oluruz. Kendisi için de Zonguldak halkı için de çok güzel bir olay. Daha güzelliklerine layık. Bu daha başlangıç. İnşallah devamı gelir. Memnun oluruz" diye konuştu.
İlk kez tüneli kullanan 77 yaşındaki Muzaffer Çamkara ise "Tünelden ilk defa girdim çıktım. Çok güzel olmuş beğendim. Yapanlardan Allah razı olsun. Bir kaç senedir Zonguldak'ta gerek bu tüneller gerekse sahil projesi muazzam oldu.