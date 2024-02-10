Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank, emeklilere özel bir kredi fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, maaşını Halkbank'tan alan veya Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden emeklilere 50 bin TL kredi imkanı sağlanıyor. Kredi ödemeleri için ise 3.043,88 TL gibi uygun bir taksit ödeme seçeneği sunuluyor. Emekliler, kendilerine en uygun olan 4 farklı ödeme seçeneği arasından tercih yapma imkanına sahipler. İşte detaylar...