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Haberler Galeri Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank, emeklilere özel bir kredi fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında, maaşını Halkbank'tan alan veya Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden emeklilere 50 bin TL kredi imkanı sağlanıyor. Kredi ödemeleri için ise 3.043,88 TL gibi uygun bir taksit ödeme seçeneği sunuluyor. Emekliler, kendilerine en uygun olan 4 farklı ödeme seçeneği arasından tercih yapma imkanına sahipler. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 09:13
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Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank, emeklilere yönelik cazip faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri sunan kredi kampanyasını sürdürüyor. Banka, 4 farklı ödeme tablosu ile müşterilere seçenek sunarken, 50 bin TL kredi için 3.043,88 TL taksit imkanı sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Maaşını Halkbank'tan alan veya aktarmayı taahhüt eden emeklilere özel bu kampanyanın detayları haberimizde yer alıyor. İşte ayrıntılar….

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Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK MUTLU EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

Maaşını Halkbak'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunulan bireysel kredi ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

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Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

FAİZ ORANI NE KADAR?

Emeklilere özel kampanya kapsamında sunulan kredi 3,89 faiz oranı ile sunuluyor.

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Halkbank’tan Emeklilere özel 3.043,88 TL taksit ile 50 bin TL kredi fırsatı! Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU!

Halkbank tarafından yapılan örnek ödeme tablosuna göre 50 bin TL kredi 36 ay vade, 3,89 faiz oranı ile müşterilere sunuluyor. Kredinin taksit ödemesi ise 3,043,88 TL.