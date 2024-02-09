09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Bayram ikramiyesi 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanıyor. Otobüs ile suya indirim, elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde.

Sabah
Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 06:59
  • 1
  • 18
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin arttırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

SON KARAR BAŞKAN ERDOĞAN'IN

Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarda emekliler için kapsamlı çalışmalar başladı.

  • 3
  • 18
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak.

  • 4
  • 18
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek. Emekli Yılı kapsamında yapılan çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

  • 5
  • 18
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

İKRAMİYELER ARTTIRILACAK

Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak.