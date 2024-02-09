Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Adımlar atılıyor: Otobüs ve suya indirim | Elektrik, doğalgaz ve kira desteği gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Bayram ikramiyesi 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanıyor. Otobüs ile suya indirim, elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde.

Sabah Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL