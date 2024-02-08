İŞKUR sayfa sayfa ilan yayınladı! İlkokul mezunu 22 bin den fazla personel alımı için başvurular toplanıyor! İşte kurumların listesi….

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en az ilkokul mezunu 22.156 personel alımı için ilanları yayınladı. Bu alımlar, Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek. Ancak, başvuru yapacak adaylar dikkat etmelidir çünkü bazı kurumlar KPSS puanı aramazken, bazıları en az 50 KPSS puanı şartı koşuyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ilanları