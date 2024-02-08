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İŞKUR sayfa sayfa ilan yayınladı! İlkokul mezunu 22 bin den fazla personel alımı için başvurular toplanıyor! İşte kurumların listesi….

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), en az ilkokul mezunu 22.156 personel alımı için ilanları yayınladı. Bu alımlar, Türkiye'nin çeşitli illerinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek. Ancak, başvuru yapacak adaylar dikkat etmelidir çünkü bazı kurumlar KPSS puanı aramazken, bazıları en az 50 KPSS puanı şartı koşuyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ilanları

Giriş Tarihi: 08.02.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 18:09
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İŞKUR sayfa sayfa ilan yayınladı! İlkokul mezunu 22 bin den fazla personel alımı için başvurular toplanıyor! İşte kurumların listesi….

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), merakla beklenen şubat ayı personel alımı için ilan yayınladı. İlan kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde özel sektör ve kamu kurumlarında görevlendirilecek adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Ancak, bazı kurumlar personel temininde KPSS şartı aramazken, bazıları en az 50 KPSS puanı talep ediyor. Adaylar, ilgili kurumların şartlarını dikkatlice inceleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR sayfa sayfa ilan yayınladı! İlkokul mezunu 22 bin den fazla personel alımı için başvurular toplanıyor! İşte kurumların listesi….

İŞKUR ilanlar sayfasında yayınlanan ilanlar kapsamında 22.156 kişilik bir istihdam sağlanacağı açıklandı. İşte şubat ayı içerisinde alım yapacak kurumların listesi…

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İŞKUR sayfa sayfa ilan yayınladı! İlkokul mezunu 22 bin den fazla personel alımı için başvurular toplanıyor! İşte kurumların listesi….

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

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İŞKUR sayfa sayfa ilan yayınladı! İlkokul mezunu 22 bin den fazla personel alımı için başvurular toplanıyor! İşte kurumların listesi….

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.

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İŞKUR sayfa sayfa ilan yayınladı! İlkokul mezunu 22 bin den fazla personel alımı için başvurular toplanıyor! İşte kurumların listesi….

BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?

Beden İşçisi kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK? İŞTE KADROLAR