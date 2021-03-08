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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan test etmişti! Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişler alındı Başkan Erdoğan test etmişti! Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişler alındı
Yerli ve milli en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmaları bitti. Konuyla ilgili önemli bilgiler veren Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol üretim için tarih verdi. Önder Yol, "Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor. Ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı." dedi.
Giriş Tarihi: 08.03.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 12:36
ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmalarının bittiğini ve haziranda seri üretime girmeyi planladıklarını belirterek,
"Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı." dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR
Yol, "Elektrikli Traktör Projesi"nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin projesi olduğunu söyledi. Yol, Türkiye'de bahçe, orta ve büyük olmak üzere 3 çeşit traktörün kullanıldığına dikkati çekerek, bunların kullanım yerlerine uygun elektrikli traktör üretimi yapacaklarını dile getirdi.
Küçük boylu olanı 130-140 beygir gücünde yapmayı planladıkları bilgisini veren Yol, bu traktörün hem bahçede hem de orta boyluların çalıştıkları yerlerde kullanılabileceğini kaydetti. Yol,
"Bu traktörler yaklaşık 20 dakikada şarj edilebilecek ve 5 saate kadar çalışabilecek." diye konuştu. "Orta boy elektrikli traktör 2022'de seri üretime girecek" Orta boy traktörlerin dünyada 105 beygire kadar olduğuna işaret eden Yol, kendi yapacaklarının ise 220 beygir gücünde sisteme sahip olacağını vurguladı.
Orta boy tarla traktörlerini en kötü tarla şartlarında 6-7 saat çalışacak şekilde tasarladıklarını belirten Yol,
"Orta boy tarla traktörümüz 2022'nin ilk aylarında seri üretime gireceği için çalışmalarımız devam ediyor, yüzde 95 bitmiş durumda." ifadelerini kullandı.