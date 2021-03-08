Başkan Erdoğan test etmişti! Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişler alındı

Küçük boylu olanı 130-140 beygir gücünde yapmayı planladıkları bilgisini veren Yol, bu traktörün hem bahçede hem de orta boyluların çalıştıkları yerlerde kullanılabileceğini kaydetti. Yol, "Bu traktörler yaklaşık 20 dakikada şarj edilebilecek ve 5 saate kadar çalışabilecek." diye konuştu.