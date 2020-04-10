Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

Emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Hükümet tarafından her yıl iki kere emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere bayram ikramiyeleri, emeklilerin yüzlerini güldürüyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken tarihe alınmış, ödemeler 7 Nisan'da başlamıştı. İkinci ikramiyelerin ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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