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Haberler Galeri Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

Emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Hükümet tarafından her yıl iki kere emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere bayram ikramiyeleri, emeklilerin yüzlerini güldürüyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken tarihe alınmış, ödemeler 7 Nisan'da başlamıştı. İkinci ikramiyelerin ne zaman ödeneceği araştırılmaya başlandı. Peki, emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 17:25
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Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

SSK Bağkur emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2018 yılında başlayan emekli ikramiye ödemelerinin ilki 11 Nisan'da tamamlanacak. Koronavirüs nedeniyle Mayıs ayında ödenmesi planlanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri erkene alınmış, Nisan ayının ikinci haftası ödenmeye başlamıştı. İkramiye ödemelerini alan emekliler ikinci ikramiyelerin hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi? İşte cevaplar...

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Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

EMEKLİLERİN İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İkinci bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Buna göre ikramiye ödemelerinin 13-24 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.

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Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.

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Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7 Nisan'da ödenmeye başladı. İkramiye ödemeleri 11 Nisan'da tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da