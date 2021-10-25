Çiftçinin yüzü güldü! Ürünlü kıl sivrisi 10 ile 12 lira arasında alıcı buluyor

Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, "Ürünlü tatlı kıl sivri biberi bu bölgemizde uzun yıllardır yetişiyor. Ürünlü Mahallesi, biberi ile meşhur olan bir yerdir. Eskiden çok daha fazla üretilirken, şimdi azaldı ve çevre pazarlara yönelik üretim yapılıyor. Biberin yaşaması ve Türkiye'de daha tanınabilir hale gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Tohumları üretip halka dağıtıyoruz. Fidelerini de Ürünlü'deki çiftçi arkadaşlarımız üretiyor ve yine halka dağıtılıyor. Ürünlü tatlı kıl sivri biberi coğrafi işaret alabilecek bir ürün. Başka yerlerde de yetişiyor ama bu iklimi, bu toprakları sevmiş ve bu yüzden uzun yıllardır burada çok güzel yetiştiriliyor. Bir zamanlar ihracatı yapılırdı, tekrar o günleri göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.



