25 Ekim 2021, Pazartesi
Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?
Çift maaş olanağından pek çok vatandaş faydalanıyor. 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışan kişiler 2 maaş birden alabiliyor. Kadınlar ve erkekler bu olanaktan faydalanabiliyor. Bilgisi olmayanlar hakkı olmasına rağmen başvurmadıkları için çift maaş alamıyorlar. 2 maaş almak için hangi şartlar isteniyor? Kimler çift maaş alabilir? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:39
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