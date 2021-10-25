Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?

SSK'LI VE BAĞ-KUR'LULARIN EŞLERİ İÇİN İSTENEN ŞARTLAR



Dul aylığı bağlanabilmesi için sadece SSK (4/1-a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır. Ancak, 01 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.