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Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?

Çift maaş olanağından pek çok vatandaş faydalanıyor. 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c statüsünde çalışan kişiler 2 maaş birden alabiliyor. Kadınlar ve erkekler bu olanaktan faydalanabiliyor. Bilgisi olmayanlar hakkı olmasına rağmen başvurmadıkları için çift maaş alamıyorlar. 2 maaş almak için hangi şartlar isteniyor? Kimler çift maaş alabilir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:39
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Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?

DUL AYLIĞI

SGK'dan dul aylığı alma koşulları oldukça basit tutulmuş. Öte yandan dul aylığı hayatını kaybeden eşin sigortalılık statüsüne göre farlılık gösteriyor. Dul kalan eşe aylık bağlanması için muhtaçlık koşulu istenmiyor. Dul aylığı, dul kalan kadın ve erkeklere ödeniyor.

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Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?

DUL AYLIĞI NEDEN KESİLİR?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; dul eşlerin evlenmesi sebebiyle dul aylığı kesilmekte, evliliğin herhangi bir sebeple sona ermesi hâlinde yeniden aylığa hak kazanılmaktadır. Fakat boşandığı eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği ortaya çıkan eşlerin aylıkları kesilmekte, ödenmiş olan aylıklar kendilerine katmerli bir şekilde faizli olarak borç çıkarılmaktadır. Muvazaalı boşanmaların tespit edilmesi hâlinde ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

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Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?

DUL AYLIĞI İÇİN ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR İSTENİYOR?

Genel olarak SGK (5510 sayılı) Kanun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahibi dul eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

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Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?

SSK'LI VE BAĞ-KUR'LULARIN EŞLERİ İÇİN İSTENEN ŞARTLAR

Dul aylığı bağlanabilmesi için sadece SSK (4/1-a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmamaktadır. Ancak, 01 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınmaktadır.

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Çift maaş fırsatı: Başvurmayan alamıyor! Kimler çift maaş alabilir?

Diğer yandan Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında çalışan sigortalıların hak sahibi eşlerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalıların genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.