Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

Son dakika... Altın fiyatlarında inişli-çıkışlı hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liraya geriledi Kapanışta 382,40 liradan işlem gören gram altın, 29 Nisan'a 384,11 seviyesinde başladı. Altın uzmanları tarafından yatırımcılara uyarılar geliyor. Peki, altın alım-satım yapılır mı? Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Nisan altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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