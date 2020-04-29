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Haberler Galeri Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

Son dakika... Altın fiyatlarında inişli-çıkışlı hareketlilik sürüyor. Dünkü kapanışta altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liraya geriledi Kapanışta 382,40 liradan işlem gören gram altın, 29 Nisan'a 384,11 seviyesinde başladı. Altın uzmanları tarafından yatırımcılara uyarılar geliyor. Peki, altın alım-satım yapılır mı? Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Nisan altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:24
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Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs salgını sonrası inişli-çıkışlı trendini sürdüren altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem görmüştü. Gram altın yeni güne 384,11 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Nisan canlı altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi.

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Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

Altın piyasasında, en düşük 381 bin 800 lira, en yüksek 386 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 384 bin 500 liradan tamamladı.

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Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 592 milyon 604 bin 835,87 lira, işlem miktarı ise 1.573 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 595 milyon 188 bin 873,22 lira oldu.