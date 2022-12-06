06 Aralık 2022, Salı
Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Halkbank sınav sonuçları, binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyor. 3 Aralık'ta gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, BT İç Kontrolör Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımına ilişkin yazılı sınavın sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:02
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