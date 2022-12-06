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Haberler Galeri Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halkbank sınav sonuçları, binlerce aday tarafından heyecanla bekleniyor. 3 Aralık'ta gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, BT İç Kontrolör Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımına ilişkin yazılı sınavın sonuçları için tarih araştırmaları sürüyor. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 17:02
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Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halkbank yazılı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Halkbank tarafından 28 Müfettiş Yardımcısı, 35 İç Kontrolör Yardımcısı, 300 Uzman Yardımcısı, 7 Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı ve 1.000 Servis Görevlisi alımı yapılacak. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, 3 Aralık 2022 tarihinde yazılı sınava katıldı. Peki, Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halkbank yazılı sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 Halkbank sınav sonuçları ile ilgili henüz tarih belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

HALKBANK SINAVI ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

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Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

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Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;