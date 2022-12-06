Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Aralık ayı doğalgaz ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı sıklıkla merak konusu oluyor. 900 ila 2.500 TL aralığında hane bazlı yapılan destek ödemesinin ne zaman hesaba geçeceği merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerini destek amaçlı ödenen doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz desteği ayın kaçında yatacak?