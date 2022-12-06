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Haberler Galeri Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Aralık ayı doğalgaz ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı sıklıkla merak konusu oluyor. 900 ila 2.500 TL aralığında hane bazlı yapılan destek ödemesinin ne zaman hesaba geçeceği merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerini destek amaçlı ödenen doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz desteği ayın kaçında yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:50
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Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 900 ila 2.500 aralığında hane bazlı ödenen doğalgaz desteğinin başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvurusunu yapan vatandaşlar ise ücretlerin hesaba ne zaman geçeceğini merak ediyor. Peki Aralık ayı doğalgaz ödemeleri yattı mı? Doğalgaz desteği hesaba ne zaman geçer?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemeleri kasım ayında başlamıştı.

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Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" demişti.

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Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Ödemeler başvurusu onaylanan hanelere sağlanıyor. Aralık ödemelerinin de bu hafta yapılması ön görülüyor. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Aralık ayı Doğalgaz ödemeleri yattı mı, hesaba ne zaman geçer? Doğalgaz yarımına kimler başvurabilir? 2022 DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.