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Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
Pandemi döneminde bankaların sundukları kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Halkbank, 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kadınların iş hayatına kazandırılması ve istihdamlarının sürekli hale getirilmesi amacıyla sağlanan kredi fırsatı için başvuru şartları belli oldu. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı detaylar paylaşıldı. Başvuru yapmak isteyenler Halkbank şubesinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi imkanı için detaylar...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 21:16
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