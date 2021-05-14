Halkbank müjdeyi verdi. Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı. Ve belli oldu. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlare kredi fırsatları sunuluyor. 225 bin TL'ye kadar Halkbank tarafından sağlanan kredi imkanı için başvuru şartları belli oldu. Halkbank resmi sitesi üzerinden sıfır faizli kredi detaylarını açıkladı. İşte, Halkbank 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi detayları...