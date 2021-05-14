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Haberler Galeri Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...

Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...

Pandemi döneminde bankaların sundukları kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Halkbank, 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kadınların iş hayatına kazandırılması ve istihdamlarının sürekli hale getirilmesi amacıyla sağlanan kredi fırsatı için başvuru şartları belli oldu. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı detaylar paylaşıldı. Başvuru yapmak isteyenler Halkbank şubesinden kolaylıkla yapılabiliyor. İşte, Halkbank sıfır faizli kredi imkanı için detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 21:16
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Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...

Halkbank müjdeyi verdi. Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı. Ve belli oldu. Halkbank kadın girişimcilere 225 TL ve 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Kredi 6 ay ödemesiz olarak en fazla 36 aya varan eşit taksitler şeklinde kullandırılıyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlare kredi fırsatları sunuluyor. 225 bin TL'ye kadar Halkbank tarafından sağlanan kredi imkanı için başvuru şartları belli oldu. Halkbank resmi sitesi üzerinden sıfır faizli kredi detaylarını açıkladı. İşte, Halkbank 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...

SIFIR FAİZLİ KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ NEDİR?

Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

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Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

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Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

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Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.

KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankamıza sunan, kredi başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar.