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Haberler Galeri Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Ev sahibi olmak isteyenler kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Son dönemde kredi faizleri yüksek olsada ev almaya eğilim artmaya devam ediyor. Konut satışları her geçen ay artış gösteriyor. Bankalar ise konut kredilerinde güncellemeleri müşterilerine duyuruyor. Konut kredisi hesaplamasında en düşük faiz 120 ayda yüzde 1.32 olurken en yüksek faiz yüzde 2.09 oldu. Bankalar güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 21:43 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 21:43
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Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Ev almak isteyenlere fırsat. Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası. Konut satışları her ay artış gösteriyor. Konut kredisi hesaplamasında en düşük faiz 120 ayda yüzde 1.32 olurken en yüksek faiz yüzde 2.09 oldu. Ev sahibi olmak isteyenler bankaların güncel kredi faizlerini sorgulamayı sürdürüyor. Bayramdan sonraki dönemde bankaların kredi faiz oranlarında güncelleme yapılacağı iddia ediliyordu. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

İşte konut kredisi faizleri (60 ay vade)

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.32

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2423 lira

Toplam geri ödeme: 146.998 lira

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Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.37

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2455 lira

Toplam geri ödeme: 148.647 lira

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Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Halkbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.38

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2461 lira

Toplam geri ödeme: 149.305 lira

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Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Akbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Faiz: 1.39

Vade: 60 ay

Aylık taksit: 2468 lira

Toplam geri ödeme: 149.753 lira