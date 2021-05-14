Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...

Ev sahibi olmak isteyenler kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Son dönemde kredi faizleri yüksek olsada ev almaya eğilim artmaya devam ediyor. Konut satışları her geçen ay artış gösteriyor. Bankalar ise konut kredilerinde güncellemeleri müşterilerine duyuruyor. Konut kredisi hesaplamasında en düşük faiz 120 ayda yüzde 1.32 olurken en yüksek faiz yüzde 2.09 oldu. Bankalar güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...