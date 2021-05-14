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Haberler Galeri Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. Kripto para yatırımcıları uzun süredir Bittorrent ile Netflix arasında anlaşma olacağı beklentilerini sürdürüyor. Anlaşma sonrasında piyasaların alacağı son durum merak ediliyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 19:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 19:57
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Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent BTT ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix'in anlaşma durumu ise kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent BTT ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

Bitcoin ( BTC ) uzun tüccarları perişan ediyor olabilir, ancak bir yükseliş analisti, bir hafta içinde % 22 oranında düştüğü için "rahatladığını" söylüyor.En son sosyal medya güncellemesinde, nicelik analisti PlanB, fiyatın 48.000 $ 'ın altına düşmesinin BTC/ USD'yi stoktan akış fiyat modeli tarafından belirlenen hedefinin altına gönderdiğine dikkat çekti.

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Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent BTT ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

"Şaşırtıcı" stok-akış, onu tekrar doğru hale getiriyorBu nedenle, Bitcoin artık geleneksel olarak son derece doğru bir fiyat tahmin aracı olan "stoktan akışa" "önden çalışan" değil. PlanB, gerekli seviyenin üzerinde alım satım yaptıktan sonra, ilerlemenin inorganik hale geldiğinden endişe duyduğunu öne sürdü.

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Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent BTT ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

Tahminlerini "şaşırtıcı" olarak nitelendiren "The Bitcoin Standard" yazarı Saifedean Ammous ile yaptığı bir sohbette "Btc fiyatı şimdi yine s2f model değerinin altında kaldı" diye yazdı.

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Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent BTT ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...

"Bir an için insanların modeli çalıştırdığını ve süper döngünün başladığını düşündüm. Şimdi normale döndük .. tıpkı saat gibi."Hem "saat mekanizması" hem de "süper döngü" terimleri uzun vadeli avcılara aşina olacak, bunlar genellikle Bitcoin'in stoktan akışla ilişkisini ve mevcut boğa koşusunun niteliklerini açıklıyor .