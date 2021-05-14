Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi. Milyonlarca kullanıcısı olan Netflix'in anlaşma durumu ise kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...