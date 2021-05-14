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Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. Kripto para yatırımcıları uzun süredir Bittorrent ile Netflix arasında anlaşma olacağı beklentilerini sürdürüyor. Anlaşma sonrasında piyasaların alacağı son durum merak ediliyor. İşte, Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 19:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 19:57
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